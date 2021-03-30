30 Марта 2021
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молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

"Россия должна уйти". Рада приняла постановление по Донбассу

Верховная рада приняла постановление по ситуации в Донбассе. За него проголосовали все фракции, кроме "Оппозиционной платформы".
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В документе требуется от России прекратить конфликт в Донбассе и вывести оттуда свою армию, которая там будто бы есть. Также депутаты требуют прекратить поддерживать Донбасс и сдать его Украине. Россия, вопреки Минским соглашениям, названа "стороной конфликта".

Рада призывает "мировое сообщество" продолжать давить на Россию и вводить санкции.

Поводом для очередного постановления Рады стала гибель на днях четырех военнослужащих в Донбассе. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что они погибли от снайперского огня, хотя сначала в ВСУ говорили о минометном обстреле. Президент Владимир Зеленский неожиданно не стал нагнетать обстановку, а заявил, что "нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на сто шагов назад". Удивительно, но обвинения Донбасса и России не было вообще. Возможно, Рада и приняла свое постановление в пику Зеленскому.

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве в ходе работы по уточнению карт минных полей. И поэтому Хомчак специально прилетел на место происшествия. Это объясняет, почему Зеленский не стал обострять ситуацию.

При этом, по данным СМИ и многих экспертов, Украина сосредоточила огромные силы в Донбассе, а ее армия приведена в полную боевую готовность.

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"Россия должна уйти". Рада приняла постановление по Донбассу

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Теги: Украина, Донбасс



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