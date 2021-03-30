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Политика
депутат госдумы владимир мединский (2011) | Фото: er.ru

Мединский призвал принять основы государственной исторической политики

Экс-министр культуры России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал в кратчайшие сроки разработать и принять основы государственной исторической политики. "Этот документ жизненно необходим", - заявил он, выступая на круглом столе "Информационная политика Российской Федерации и защита исторической правды" в Совете Федерации.

Он возмутился тем, что наука, финансируемая из государственного бюджета, сейчас "живет на самых разных теориях". "Зачастую это, например, либертарианство. Все ли исторические исследования за счет государства направлены на интересы государства? Звучат призывы увеличить набор в педагогические вузы, но каких историков там воспитают? Начитаются студенты либертарианства – и кого мы воспитаем на бюджетные деньги?" – спросил экс-министр.

Мединский заявил, что "надо занимать нам более активную научно-пропагандистскую позицию, причем больше пропагандистскую".

Он обвинил Запад в попытках "промыть мозги у нас в стране". "Война за историю в отношении нашего населения ведется с меркантильными целями. Отнять у нас территории можно, но могут быть последствия. Поэтому пытаются сделать так, чтобы мы их сами отдали", - пояснил свою позицию помощник президента России.

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Мединский призвал принять основы государственной исторической политики

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Теги: владимир мединский, история, запад, либертарианство



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