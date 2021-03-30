В Прикамье двух девочек завалило снегом: их откапывали прохожие

В Кудымкаре снежная лавина накрыла двух девочек. Откапывать детей пришлось случайным прохожим, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о происшедшем опубликована в группе "Подслушано Злой Кудымкар". По данным очевидцев, ЧП произошло в районе школы №8, около остановки. Снег съехал с крыши здания, принадлежащего "Ростелекому".

Девочки не пострадали, после того, как прохожие помогли им выбраться из-под снежного завала и проводили их до дома.

Напомним, от снежных лавин несколько человек пострадали также в Перми. 18 марта в Дзержинском районе Перми, с крыши дома на проходившую рядом женщину упал снег. Она погибла. Возбуждено уголовное дело.