30 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
двух девочек завалило снегом (2021) | Фото: vk.com/public144649245

В Прикамье двух девочек завалило снегом: их откапывали прохожие

В Кудымкаре снежная лавина накрыла двух девочек. Откапывать детей пришлось случайным прохожим, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о происшедшем опубликована в группе "Подслушано Злой Кудымкар". По данным очевидцев, ЧП произошло в районе школы №8, около остановки. Снег съехал с крыши здания, принадлежащего "Ростелекому".

Девочки не пострадали, после того, как прохожие помогли им выбраться из-под снежного завала и проводили их до дома.

двух девочек завалило снегом(2021)|Фото: vk.com/public144649245

двух девочек завалило снегом(2021)|Фото: vk.com/public144649245

Напомним, от снежных лавин несколько человек пострадали также в Перми. 18 марта в Дзержинском районе Перми, с крыши дома на проходившую рядом женщину упал снег. Она погибла. Возбуждено уголовное дело.

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В Прикамье двух девочек завалило снегом: их откапывали прохожие

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Теги: снег, завалы, лавина, девочки



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