Общественная палата Нижневартовска продолжит контролировать ремонт дорог по нацпроекту

Предстоящую ремонтную кампанию, проводимую в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", будут контролировать представители общественности. Практика, используемая на протяжении последних лет, будет продолжена, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы водители и пешеходы чувствовали себя комфортно на улицах Нижневартовска. Подрядные организации хорошо относятся к тому, что представители общественности смотрят за работами. Практика показывает, что к нашим замечаниям прислушиваются и быстро устраняют недочёты", - сказал член Общественной палаты города Арзу Исмаилов.

Выполненным работам (на участках улиц Интернациональной (от Индустриальной до Зимней), Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина), Ханты-Мансийской (от Омской до Интернациональной)) также будут даны оценки экспертами в лабораториях. Пробы асфальта анализируются в лабораториях, что позволяет обнаружить дефекты и нарушения технологии, не видные глазу. Образцы дорожного полотна проверяются на плотность, зерновой состав, водонасыщение и другие показатели. В случае, если специалисты выявляют недостатки дорожного полотна, подрядчик обязан их устранить за свой счёт.

"Мы положительно оцениваем эффективность реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Нижневартовске. Вклад общественников в это неоценим. Они контролируют выполнение работ и напрямую взаимодействуют с подрядчиками. Сделанные замечания берутся на заметку и нами, как заказчиками работ, так и подрядчиками", - отметил глава городского департамента ЖКХ Максим Коротаев.