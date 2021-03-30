Нацпроект "Здравоохранение": свердловские врачи смогут выявлять рак на ранних стадиях

В Свердловский онкодиспансер поступило современное оборудование для выявления онкологической патологии, в том числе и "раннего рака". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Шесть новых видеоэндоскопов было приобретено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Благодаря им специалисты смогут проводить высокоинформативные эндоскопические исследования пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, верхних и нижних дыхательных путей. На данный момент высококлассную эндоскопическую диагностику в Свердловском онкоцентре ежегодно проходят примерно 10 тысяч человек.

"Качество эндоскопических исследований напрямую зависит от качества динамического изображения видеоэндоскопа. Новое оборудование формирует интенсивное освещение с помощью четырех светодиодов, а функция 135-кратного увеличения обеспечивает четкую визуализацию структур слизистой оболочки и поверхностных сосудов", − пояснил руководитель эндоскопической службы Свердловского онкодиспансера Евгений Десятов.

Более того, диагностика данным оборудованием проводится малотравматично, всего за 30 мин. И гарантирует быстрое восстановление пациента. Теперь для того, чтобы взять материал опухолевых клеток, достаточно использоваться видеоэндоскопом под контролем УЗИ, а не проводить хирургическое вмешательство.

То же касается и обследования поджелудочной железы. Конвексный ультразвуковой гастроскоп позволяет добраться до новообразования через стенку двенадцатиперстной кишки. Данное оборудование специально создано для работы с труднодоступными, с точки зрения диагностики, опухолями, расположенными в подслизистом, мышечном слое пищевода или желудка – это гастроинтестинальные стромальные опухоли, кисты, лейомиомы.

Напомним также, что в областную программу "Общественное здоровье уральцев" вошел проект по созданию Инновационного центра на базе Свердловского областного онкологического диспансера. Необходимость его появления отмечал губернатор Евгений Куйвашев в программной статье в декабре 2020 года: "Уже работает уникальное рентген-хирургическое отделение, диспансер оснащён мощным диагностическим оборудованием. Возможности Инновационного центра будут дополнены высокотехнологичной диагностикой. В проект закладывается дополнительная функция Инновационного центра как площадки для обучения врачей".