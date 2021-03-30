Аэропорт Екатеринбурга стал первым в России, где можно поставить прививку от COVID-19
В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся пункт вакцинации от коронавируса.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, пункт располагается на первом этаже терминала внутренних авиалиний и работает в будние дни с 13 до 19 часов по местному времени. Как и везде, вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вакцины вводится через 21 день после первой инъекции.
Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт гражданина России, а также полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС. Непосредственно перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр.
Стоит отметить, что Кольцово стал первым региональным аэропортом России, в котором начал работу прививочный пункт от COVID-19.