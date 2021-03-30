Стрелок в Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Мужчина, открывший стрельбу в поселке Вешки близ подмосковных Мытищ, бросил две гранаты в силовиков. Пострадавших нет.

В МВД "Интерфаксу" сообщили, что полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия.

Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Mash пишет, что 61-летний стрелок из Вешек Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы. Оружие у него могло остаться с тех пор.

По данным источника "Интерфакса", ранее стрелок отпустил из дома дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери.