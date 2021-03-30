Мэрия Екатеринбурга объявила закупку для восстановления Краснознаменки к лету

Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок документы по восстановлению Краснознаменной группы. В настоящий момент в мэрии ищут подрядную организацию для проведения работ. Восстановить легендарный памятник планируют к лету, передает Накануне.RU.

Чиновники ищут подрядчика, который займется ремонтом плотины, точнее, той части, на которой ранее стоял памятник. Работы предусматривают несколько этапов, включая ремонт кровли и фасадов павильона плотины, и один из этапов – как раз восстановление Краснознаменной группы.

Исполнителю готовы заплатить 4 млн руб. Ранее на восстановление Краснознаменки уже было выделено 11 млн руб. Ожидается, что памятник будет полностью восстановлен в середине июля.