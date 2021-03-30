В Свердловскую область пришла крупная партия вакцины от ковида

В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, на Средний Урал доставили 30,6 тыс. доз вакцины "Спутник V", которая в настоящее время распределяется между больницами. На прошлой неделе в область поступило еще более 28 тыс. доз препарата. Таким образом, за последнее время в регион поступило около 60 тыс. доз вакцины. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, ожидаются и новые поставки.

Для проведения вакцинации на Среднем Урале развернуто 149 прививочных кабинетов, 43 из которых в Екатеринбурге, 106 - в других муниципалитетах. Также действуют 26 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад.

Напомним, ранее в свердловском минздраве рассказали, как в регионе проходит вакцинация от ковида.