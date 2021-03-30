Житель Мытищ забаррикадировался в доме и открыл огонь по прохожим и силовикам

В подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в коттеджном поселке "Новые Вешки". Неизвестный забаррикадировался в доме и оттуда введет огонь.Силовики начали штурм.

"Интерфакс" пишет, что стрелок, который, предположительно, является пенсионером, открыл огонь по прохожим из окна собственного дома. Он может удерживать заложников - двоих взрослых родственников и ребенка.

Также сообщается, что в доме у стрелка может быть арсенал оружия, включая гранаты. На переговоры мужчина пока не идет.

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