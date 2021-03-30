Южноуралец, застреливший из ружья знакомого, получил 11 лет колонии

Жителя Южноуральска приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за убийство знакомого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Днем 25 декабря 2019 г. обвиняемый находился в частном доме у своего знакомого. Между ними произошел конфликт на бытовой почве с хозяином дома. Мужчина достал из автомобиля охотничье ружье, вернулся в дом, где несколько раз выстрелил в потерпевшего. Мужчина скончался.

По решению суда обвиняемый 11 лет проведет в колонии строгого режима. также он должен выплатить моральный вред в размере более 1,5 млн руб.