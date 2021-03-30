Артем Мальцев завоевал золото в лыжной гонке на Чемпионате России

Российский лыжник Артем Мальцев пришел первым в индивидуальной гонке с раздельным стартом, завоевав золото на Чемпионате России. Об этом сообщает Youtube-канал "Телеспорт".

Напомним, что в этом году соревнования проходили в Тюмени. Мальцев обогнал Ивана Якимушкина, пройдя дистанцию в 15 км. за 33 мин. 0.5 сек. Серебро пришло на 34,7 мин., а бронзу взял Андрей Ларьков с результатом в 35 мин.

"Все стараемся завершить сезон на позитивной ноте. Все заряжены на победу, все хотят побеждать. Никто ж просто так не выходит. Поэтому я сегодня тоже старался выдать максимум, в принципе получилось, - сказал Мальцев. - Я люблю Тюмень. Это одно из лучших мест в России для подготовки, для соревнований. Очень классно и плюс погода такая весенняя. Лыжи сегодня ехали прекрасно, огромное спасибо за это моим тренерам".

Спортсмен также выразил сожаление, что не смог "зарубиться" с чемпионом мира Александром Большуновым. Лыжник отказался от гонки буквально перед стартом, предпочтя лучше подготовиться к командному спринту.

Напомним, что в свои 27, Артем Мальцев является серебряным призером чемпионата мира 2021 г. в эстафет и мастером спорта международного класса. Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал 27 марта и продлится до 4 апреля.