Военно-транспортный Ил-112В совершил второй полет

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй испытательный полет, сообщает пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

Полет осуществлялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО (входит в ОАК корпорации "Ростех").

Ил-112 пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева.

В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме.

Напомним, первый полет военного транспортника Ил-112В в 30 марта 2019 года сопровождался отказом автоматики.

Как сообщил главный конструктор "Ил" Николай Таликов, левый двигатель работал в заданном диапазоне, а правый перешел на гидромеханику. Специалисты установили факт перехода на резервную систему уже после полета.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.