Пригожин отозвал иск против Навального и теперь намерен установить настоящего владельца канала «Навальный Live»

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отозвал в суде свой иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному после заявлений адвокатов ответчика, что YouTube-канал «Навальный Live» блогеру не принадлежит. Теперь бизнесмен намерен установить личность ведущего, для этого он подал соответствующее заявление в полицию.

Бизнесмен собирается привлечь Алексея Навального и Владимира Милова к ответственности за порочащие его честь и достоинство высказывания на канале «Навальный Live». Представитель интересов Навального пытается убедить суд, что его подзащитный не имеет никакого отношения к каналу.

В свете таких заявлений Евгений Пригожин намерен помочь Алексею Навальному узнать, кто от его имени распространяет лживую информацию. Также бизнесмен считает, что именно Владимир Милов должен понести ответственность за клевету, так как он выступает автором видеоролика.

«Кто является владельцем канала «Навальный Live», будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын», — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Это не первый иск бизнесмена к Навальному. Ранее суд обязал блогера выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и государственную пошлину. Владимир Милов судебные заседания игнорирует.