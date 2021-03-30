"Это мутный закон": Мизулина отказалась голосовать за одобрение поправок о "просветительской деятельности"

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству сегодня обсуждали поправки в закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности.

Скандальный законопроект ранее одобрил профильный комитет СФ по науке, образованию и культуре, а еще раньше в трех чтениях приняла Госдума.

Один из соавторов поправок Любовь Глебова сообщила, что на всех дискуссиях о законопроекте "вопросов по определению просветительской деятельности в дискуссии не было". "Обеспокоенность профессионального сообщество связано с тем, что могут быть избыточные административные барьеры, требования. Со стороны СФ была инициатива сформировать рабочую группу по мониторингу применения поправок", - добавила Глебова.

Глава комитета Андрей Клишас при этом предостерег: закон должен вступить в силу уже с 1 июня 2021 года, а подзаконные акты к нему Минпросвещения и Минобрнауки еще не приготовили. Глебова возразила, что ведомства ведут работу и обещала доложить о ней 18 мая на заседании комитета.

Клишас заметил, что без подзаконных актов поправки работать не будут, что создаст "правовую неопределенность". Напомним, именно два упомянутых выше министерства теперь будут согласовывать ведение просветительской деятельности.

Член комитета Елена Мизулина отказалась голосовать за поддержку документа, заявив, что "этот закон очень мутный". "Я не понимаю, что там будет у правительства [какие полномочия]… Просветдеятельность – это право каждого. Мы что теперь, не можем своей группе помощников что-то рассказать, дать знания? Если родитель приходит в школу выступить, рассказать о своей профессии – уже надо согласовывать? Тут очень много неясных моментов", - сказала сенатор.

На это Глебова заявила, что "это закон расширения возможностей просветительской деятельности, а не ее ограничения".

Кстати, чуть ранее на этом же заседании комитета Клишас сообщил коллегам, что теперь аппарат комитета будет готовить пресс-обзоры для его членов по особо резонансным законопроектам. "Надо делать пресс-обзор, основные публикации, замечания, критику по резонансным вопросам. Надо видеть, что обсуждается, что высказывают фракции Госдумы", - пояснил председатель комитета.