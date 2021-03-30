Тотальный диктант в Екатеринбурге традиционно поддержит Фонд святой Екатерины

Ежегодная акция "Тотальный диктант" , которая пройдет 10 апреля, в Екатеринбурге будет традиционно поддержана Фондом святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадкой проведения будет холл главного корпуса Уральского федерального университета по адресу ул. Мира, 17. Планируется, что очное участие примут около 1000 человек на 20 площадках. Автором текста в 2021 году был выбран современный российский писатель Дмитрий Глуховский, известный по произведениям «Метро 2033», «Текст» и другим. За мистический роман «Сумерки» он получил премию Utopiales.

По словам организаторов, свое участие в Тотальном диктанте уже подтвердили представители медиасообщества Екатеринбурга. Имя ведущего главной площадки пока держится в секрете.

«Знание родного языка, любовь к родному языку является базовым для каждого русского человека. Фонд святой Екатерины традиционно поддерживает Тотальный диктант и совместно с организаторами помогает создавать лучшие условия для участников проекта, в том числе и для тех, кто пишет и читает при помощи азбуки Брайля», — поделилась заместитель Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

«Одним из главных новшеств этого года будет возможность написать диктант на английском языке. У нас в городе это можно будет сделать на трех открытых площадках. Кроме того, участников ожидает еще одно интересное событие — премьера короткометражного фильма, основанного на событиях, описанных автором в диктанте. Далее картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей», — комментирует просветительскую акцию «Тотальный диктант — 2021» городской координатор мероприятия в Екатеринбурге Ксения Семенюк.

Кроме того, у тех, для кого русский язык является иностранным, в этом году будет возможность проверить свои знания при помощи облегченной версии Тотального диктанта — теста Trud. На сайте акции разработан специальный раздел, где размещен тест.