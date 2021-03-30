Сотрудник автосалона Екатеринбурга пострадал от взрыва бочки с горючим

Сотрудник автосалона на ул. Высоцкого в Екатеринбурге пострадал при работе с 200-литровой бочкой, внутри которой ранее хранились горюче-смазочные материалы. Инцидент произошел утром 20 марта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, мужчина распиливал бочку, используя "болгарку". Мощный хлопок вызвали искры, которые попали в емкость с накопившимися горючими парами. В результате работник получил черепно-мозговую травму, с которой в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В рамках проверочных мероприятий следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются сотрудники автосалона, истребована и анализируется документация, в частности, касающаяся должностных инструкций и обеспечения требований безопасных условий труда на данном предприятии.

СКР также организовал судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.