30 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Последствия взрыва в автосалоне на улице Высоцкого в Екатеринбурге (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Сотрудник автосалона Екатеринбурга пострадал от взрыва бочки с горючим

Сотрудник автосалона на ул. Высоцкого в Екатеринбурге пострадал при работе с 200-литровой бочкой, внутри которой ранее хранились горюче-смазочные материалы. Инцидент произошел утром 20 марта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, мужчина распиливал бочку, используя "болгарку". Мощный хлопок вызвали искры, которые попали в емкость с накопившимися горючими парами. В результате работник получил черепно-мозговую травму, с которой в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия взрыва в автосалоне на улице Высоцкого в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области Последствия взрыва в автосалоне на улице Высоцкого в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В рамках проверочных мероприятий следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются сотрудники автосалона, истребована и анализируется документация, в частности, касающаяся должностных инструкций и обеспечения требований безопасных условий труда на данном предприятии.

СКР также организовал судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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Сотрудник автосалона Екатеринбурга пострадал от взрыва бочки с горючим

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Теги: взрыв, автосалон, Екатеринбург, СКР, проверка



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