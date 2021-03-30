30 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

В аэропорту Екатеринбурга пьяная женщина избила ногами полицейского

В аэропорту Екатеринбурга задержана женщина-дебошир. В пьяном состоянии она избила полицейского.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в стерильной зоне терминала "В" пассажирка распивала спиртное в ожидании рейса в турецкую Анталию. Это заметили сотрудники полиции, которые составили на нарушительницу административный протокол.

В дежурной части женщина, не согласная с действиями силовиков, стала наносить одному из полицейских удары ногой в живот. Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали содержание в крови дамы 0,9 промилле алкоголя.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Уже допрошены сотрудники транспортной полиции и представитель авиакомпании. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений у стража порядка.

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В аэропорту Екатеринбурга пьяная женщина избила ногами полицейского

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Теги: аэропорт, полицейский, избили, дело, Екатеринбург



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