В Прикамье имущественный комплекс УДС "Молот" могут продать с молотка

Универсальный дворец спорта "Молот" могут продать на торгах. Информация об этом опубликована на ЕФРСБ, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" Андрей Берсенев уведомил о проведении комитета кредиторов должника. В повестку дня входит пять вопросов. Первый - отчет управляющего о деятельности и результатах проведения конкурсного производства. Утверждение и изменения положения о продаже имущества "Мотовилихинских заводов" и ПАО "Специального машиностроения металлургии "Мотовилихинские заводы", а также утверждение положения о порядке, сроках и условиях продажи имущественного комплекса универсального дворца спорта "Молот".

В настоящее время основная часть имущественного комплекса находится в залоге у "Промсвязьбанка". Рыночная стоимость залогового имущества, в которую входят два земельных участка, а также нежилые помещения в здании дворца, составляет 668,68 млн руб. Еще в 33,4 млн руб. оценено не обремененное залогом имущество. Общая цена лота составляет 702,16 млн руб. Участники торгов должны будут внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.