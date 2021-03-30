В Прикамье имущественный комплекс УДС "Молот" могут продать с молотка

30 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

В Прикамье имущественный комплекс УДС "Молот" могут продать с молотка

Универсальный дворец спорта "Молот" могут продать на торгах. Информация об этом опубликована на ЕФРСБ, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" Андрей Берсенев уведомил о проведении комитета кредиторов должника. В повестку дня входит пять вопросов. Первый - отчет управляющего о деятельности и результатах проведения конкурсного производства. Утверждение и изменения положения о продаже имущества "Мотовилихинских заводов" и ПАО "Специального машиностроения металлургии "Мотовилихинские заводы", а также утверждение положения о порядке, сроках и условиях продажи имущественного комплекса универсального дворца спорта "Молот".

В настоящее время основная часть имущественного комплекса находится в залоге у "Промсвязьбанка". Рыночная стоимость залогового имущества, в которую входят два земельных участка, а также нежилые помещения в здании дворца, составляет 668,68 млн руб. Еще в 33,4 млн руб. оценено не обремененное залогом имущество. Общая цена лота составляет 702,16 млн руб. Участники торгов должны будут внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье имущественный комплекс УДС "Молот" могут продать с молотка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УДС Молот, торги, имущество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети