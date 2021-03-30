30 Марта 2021
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Политика В России Москва
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

НКО-иноагенты за 9 месяцев 2020 года получили помощь из-за рубежа на 50 миллиардов рублей

За девять месяцев 2020 года (самые свежие данные) НКО-иноагенты получили из-за рубежа порядка 50 млрд руб., сообщил замминистра юстриции России Андрей Логинов.

По его словам, сейчас Минюст ведет четыре реестра иноагентов, скоро к ним добавится еще один – реестр незарегистрированных общественных организаций и физлиц, выполняющих функции иноагента.

Он добавил, что, например, в реестре организаций, признанных нежелательными на территории России, 201 организация, из них 75 – действующие. Всего в стране более 3 тыс. НКО, в реестры попадают только те, которые ведут политическую деятельность.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, на заседании которого была озвучена эта информация, одобрил во вторник ранее принятые Госдумой ужесточения требований к НКО-иноагентам. В частности, законопроект расширяет перечень иностранных источников, при получении денег от которых НКО объявляется иноагентом. Также вводятся дополнительные обоснования для внеплановой проверки – это сообщения в Минюст о проведении мероприятий организациями, признанными нежелательными на территории России.

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НКО-иноагенты за 9 месяцев 2020 года получили помощь из-за рубежа на 50 миллиардов рублей

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Теги: нко, иноагент, нежелательная организация



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