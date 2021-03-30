30 Марта 2021
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Политика Челябинская область
ШОС, флаги (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске в июне может пройти Форум глав регионов ШОС

В июне в Челябинске может состояться Форум глав регионов стран ШОС.

"Точную дату пока назвать не можем, она зависит от графиков международных мероприятий, но это, скорее всего, июнь", - сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Егор Ковальчук.

Напомним, именно Челябинская область выступила с инициативой проводить Форум глав регионов ШОС. Идея была поддержана в итоговом документе саммита ШОС в Астане в 2017 году. В декабре 2018 года в Челябинске состоялась ознакомительная встрече в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой приняли участие более 100 представителей из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России. Первый Форум планировалось провести в Челябинске в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он проходил в режиме видеоконференцсвязи.

Первый форум глав регионов ШОС проходил под председательством губернатора Алексея Текслера. На заседании он предложил организовать весной 2021 года в Челябинске очную встречу глав регионов, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, а также провести конгресс представителей бизнес-сообществ стран ШОС и экспертную встречу по вопросам развития Форума в декабре 2020 года.

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В Челябинске в июне может пройти Форум глав регионов ШОС

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Теги: ШОС, форум глав регионов, Егор Ковальчук,



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