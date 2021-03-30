В ковид записывают признаки многих болезней - врач-диагност

Реальную заболеваемость коронавирусом оценить сейчас невозможно, так как в ковид записывают такие симптомы, которые являются признаками многих болезней. Об этом на канале "День ТВ" расссказала врач-диагност, специалист по вопросам биоэтикии и биобезопасности Валетина Киселева.

"Как врач, я вижу поставленную задачу доказать, что все болеют ковидом. Если бы была обратная задача, то был бы поставлен вопрос: с чем мы дифференцируем диагноз ковид? Это непременное условие любой диагностики. Как я могу поставить диагноз, не отделив его от другого? Иначе я или убью человека, или нанесу ему вред", - сказал она.

По ее словам, отсутствие хорошо разработанной дифференциальной диагностики опасно тем, что людей "залечивают". И с ней связывалось много людей, которые получили диагноз ковид и которым от лечения становилось хуже.

Если гипотеза Киселевой верна, то заболеваемость коронавирусом и смертность от него завышены, поскольку в статистику включают одновременно множество болезней, пользуясь тем, что распространенность вируса велика. Иными словами, факт обнаружения вируса в теле человека приравнивается к заболеванию им, в то время как человек может болеть чем-то иным.

Ранее главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. Сеченова, д.м.н. профессор Игорь Гундаров обратил внимание, что только на выходных за счет неизбежного послабления пациентам смертность от ковида снижается на 20% и больше. Он считает, что некоторых больных просто "залечивают" до смерти избытком лекарств, которые на самом деле им не нужны.