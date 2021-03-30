30 Марта 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков: Проблема коррупции связана с тем, что общество "не созрело"

Для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее. Там крутятся огромные деньги", - отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, пока этой нетерпимости в России нет. "На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Также, по его мнению, России нет смысла повторять опыт Китая, где граждане через специальное приложение могут сообщать о случаях коррупции.

"Стучать будут направо и налево, по делу и без дела", - сказал Песков, отметив, что с учетом "исторического опыта" подобный механизм приведет к "огромному количеству злоупотреблений".

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что количество коррупционных преступлений в России в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

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Песков: Проблема коррупции связана с тем, что общество "не созрело"

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Теги: дмитрий песков, коррупция



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