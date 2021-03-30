Прокуратура месяц будет проверять уральский монастырь на соблюдение прав несовершеннолетних

С сегодняшнего дня на территории Среднеуральского женского монастыря стартует месячная проверка прокуратуры Верхней Пышмы. Об этом сообщают адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Романова).

Согласно документу, монастырь будет проверяться с 30 марта по 30 апреля 2021 г. на предмет соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, санитарно- эпидемиологического законодательства. Ответственной за проверку назначена старший помощник прокурора Верхней Пышмы Марина Медведева.

"Буквально вчера Защита опубликовала письмо замминистра министерства социальной политики, в котором правительство выражает благодарность схиигумену Сергию Романову за организацию полноценной школы, за интеллектуальное и эстетическое развитие детей. Там же говорится и о необходимости продолжать взаимодействие министерства и Среднеуральского монастыря в вопросе профилактики сиротства и помощи гражданам, нуждающимся в постоянном уходе. Жаль, что существующее многолетнее плодотворное взаимодействие сейчас сводится на "нет" стороной, получавшей от этого взаимодействия одни только выгоды", - говорится в Telegram-канале "Защита Отца Сергия".

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в данном монастыре. По версии СК, речь идет об истязании и халатности. О нарушениях стало известно со слов воспитанников, которые в прошлом жили в монастыре, но затем покинули его.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой в данном случае детей отдали в руки непрофессиональных людей, из-за чего последние вместе только учились и молились. Как сообщало Накануне.RU, в июле прошлого года следователи опросили воспитанников Среднеуральского монастыря по поводу "жестокого обращения". Также к ситуации подключилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.