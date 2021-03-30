Боевик из банды Басаева получил 14 лет колонии

Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, член банды Шамиля Басаева, получил 14 лет колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в период с 7 по 24 августа 1999 года около тысячи вооруженных боевиков совершили нападение на Ботлихский район Дагестана. В числе этих боевиков был Акбулатов, уточнили в СК.

В феврале сообщалось о задержании еще двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

По уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 участников банды.