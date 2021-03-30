В Казахстане зафиксирован исторический рекорд рождаемости

2020 год стал рекордным по рождаемости в Казахстане за всю историю официальных статистических наблюдений с середины ХХ века, а скорее всего, вообще за всю историю, так как ранее даже при большей рождаемости на одну женщину население было многократно меньше.

Всего за год родились 426 тыс. детей, что на 6% больше, чем годом ранее. Советский рекорд 1987 года, когда было 417 тыс. рождений, перекрыт. По суммарному коэффициенту рождаемости официальных данных еще нет, но его можно довольно точно оценить - он составляет чуть более 3 детей на одну женщину. Примечательно, что рождаемость в расчете на одну женщину в городах и на селе почти не различается.

Как и в России, рождаемость в Казахстане начала падать в конце 1980-х и в концу 1990-х упала до 1,8 детей на женщину. Однако с начала 2000-х она растет. Вместе с ней растет и естественный прирост. Так, если в начале 2000-х он составлял 70-80 тыс. человек в год, то уже несколько лет превышает 250 тыс. То есть каждые четыре года население Казахстана увеличивается на миллион человек . Притом что общее население невелико - 19 млн. То есть темпы роста населения весьма велики.

В прошлом году также сильно выросла смертность - на 30 тыс., или на 22%. Однако за счет роста рождаемости это почти не повлияло на естественный прирост - он снизился всего на 6 тыс. человек.

В ближайшие годы абсолютная рождаемость в республике с большой вероятностью снизится, так как на подходе малочисленное поколение родившихся на рубеже веков. Это, однако, только лишь замедлит прирост населения.

Рост численности населения Казахстана и вообще стран Средней Азии является серьезным вызовом для убывающей России в свете миграции. В 2020 году число родившихся в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане впервые превысило число родившихся в России. А с учетом Казахстана это перекрывает даже рождаемость трех славянских республик бывшего СССР.