"Ставлю оценку неудовлетворительно". Котова и Мительман поспорили из-за работы администрации Челябинска

Депутаты Челябинской гордумы приняли отчет главы города Натальи Котовой о результатах работы за 2020 год. Один парламентарий проголосовал против, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая с докладом, мэр отметила, что в 2020 г. экономика города испытала на себе шоковое воздействие пандемии коронавируса, показав при этом меру своей устойчивости.

"Все крупные и средние предприятия города смогли адаптировать свои производственные процессы к работе. В результате ими было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 656 млрд. руб. – это более 93% к предыдущему году", - подчеркнула она.

Так, снижение производства оказалось, по словам Натальи Котовой, не таким сильным, как прогнозировалось при введении ограничений. В общем объеме отгруженной продукции наибольший удельный вес пришелся на металлургию, электроэнергетику, машиностроение и производство пищевых продуктов. Значительный рост показали пищевая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство одежды и лекарственных средств.

Больше всего в 2020 г. пострадал рынок труда. Вырос уровень регистрируемой безработицы. Однако в октябре-декабре обозначилась стабилизация рынка труда.

Несмотря на ограничения в 2020 г. на 8% вырос оборот розничной торговли, а оборот торговли через Интернет вырос более чем в четыре раза и составил 6,3 млрд. рублей.

Глава города отметила, что по итогам года средняя заработная плата работников крупных и средних организаций выросла на 6 % и составила более 46 тыс. 130 руб. При этом снизился на 12% объем инвестиций крупных и средних организаций Челябинска до 69,2 млрд руб.

В прошлом году в городе было построено более 660 тыс. кв.м. жилья. Это на 8% больше, чем в 2019 г. Расселено 16 аварийных многоквартирных домов.

В 2020 г. реализованы мероприятия по пяти национальным проектам. Общий объем бюджетных средств проектов – 7 млрд 174 млн руб., в том числе бюджет города – 227 млн руб.

В прошедшем году, по словам главы города, много внимания уделялось вопросам экологии. В 2021 г. будет завершена рекультивация городской свалки. За год на территории Челябинска было высажено 12 тысяч 865 деревьев, 113 тысяч 237 кустарников, обустроено 228 тысяч квадратных метров газонов. Эти цифры, как отметила Котова, можно назвать рекордными в новейшей истории города.

В прошлом году город закупил 29 низкопольных газомоторных автобусов большого класса.

Во время обсуждения отчета депутаты поинтересовались, когда планируется завершение разработки стратегии социально-экономического развития города до 2035 года и нового генерального плана города

"Мы много делаем по стратегии социально-экономического развития города до 2035. Она практически разработана, сейчас мы занимаемся корректировкой структуры, показателей, дописываем систему управления реализации стратегий, в том числе и с элементами "Умного города". Стратегия будет вынесена на думу во втором квартале 2021 г. После принятия стратегии мы переходим к работе по генеральному плану. Сейчас он дорабатывается и до конца года планируем принять генеральный план", - рассказала Наталья Котова.

Еще один вопрос касался рекультивации городской свалки. Депутатов интересовало, как ее завершение повлияет на экологию Челябинска и что планируется сделать на этом месте.

По словам главы, в 2020 г. все мероприятия по рекультивации были выполнены. Завершить все работы планируется до ноября 2021 г.

"Планируется достигнуть восстановления более 74 га нарушенных земель за счет выполнения технической и биологический рекультивации земельного участка. Будет установлен почвенный слой и будет произведен посев многолетних трав. Мы рассматриваем вариант сооружения снегосвалки около этой свалки. Мы сейчас прорабатываем, рассчитываем экономику. Можно будет использовать этот газ для работы снегосвалки, но технологически нужно все продумать. У нас уже ни один раз собиралась рабочая группа и мы общаемся со специалистами для того, чтобы использовать этот газ для работы снегосвалки, которой нет в городе", - отметила она.

Депутаты интересовались планами по строительству школ и детских садов, по благоустройству, созданию доступной среды и реализации инициативных проектов.

С критикой работы городской администрации выступил депутат гордумы Илья Мительман. Претензии парламентария касались разработки генплана города, из-за отсутствия которого, не решается вопрос транспортной доступности северо-запада, неразвитой инфраструктуры в парке Гагарина, сорванной работы по строительству набережной, удручающего состояние подземных пешеходных переходов и неудовлетворительной работы по сносу ларьков.

"Да, в городе происходят изменения, но, на мой взгляд, они недостаточные. Челябинцы хотят жить в комфортном и чистом городе, но пока мои избиратели и я этого не видим, поэтому я сегодня не принимаю отчет и ставлю оценку неудовлетворительно", - подчеркнул он.

Наталья Котова напомнила, что генплан был отправлен на доработку после поступления большого количества обращений от жителей и депутатов, а транспортный коллапс, по ее мнению, произошел из-за неправильной градостроительной политики, которая проводилась предыдущими мэрами.

"Вы голосовали за застройку Паркового, Академ Риверсайд, за изменение параметров этих объектов. Это не новая для вас информация, она вся вам известна. Мы сейчас работаем с областью в отношении новой транспортной концепции и принимаем самое активное участие. Транспортные предприятия, начиная с 2011 по 2017 годы, были доведены до банкротного состояния предыдущим руководством города. И мы сейчас будем оплачивать субсидиарную ответственность доведенных до банкротства предприятий именно в этот период, а не в период моего руководства городом", - подчеркнула она.

По реконструкции парка Гагарина Наталья Котова напомнила, что был проведен опрос граждан, анализ зонирования экономики парка, собрано более сотни предложений и идей. "Есть потенциальный инвестор, который дорабатывает концепцию этого парка, которая будет обсуждаться в рамках предложенного концессионного соглашения проекта", - подчеркнула она.

Продолжится, по словам мэра, и работа по наведению порядка в подземных пешеходных переходах. На площади Революции они уже отремонтированы.

"Мы переходим к другим переходам, которые находятся в аренде. Мы сейчас находимся в стадии расторжения договоров, которые в добровольном порядке не захотели освободить эти переходы. Мы ушли в судебные тяжбы. Как только они окажутся в казне, мы продолжим работу по наведению порядка", - заявила она.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет главы города. Его поддержали 44 депутата, один проголосовал против.