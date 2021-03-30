Власти Екатеринбурга утвердили ориентиры развития города до 2023 года

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение, определяющее ориентиры социально-экономического развития города на 2021 год и приоритетных направлений на 2022-2023 годы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, документ, разработанный в соответствии со стратегическим планом развития Екатеринбурга до 2030 года, предусматривает поэтапную реализацию целого ряда задач. Так, распоряжением предписано выполнение ключевых мероприятий по сохранению и развитию человеческого потенциала, развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса, улучшению качества устойчивой городской среды.

В числе основных направлений на предстоящий период Алексей Орлов определил: пространственное развитие столицы Урала, развитие гражданского общества и местного самоуправления, повышение качества рынка товаров и услуг, а также дальнейшее укрепление позиций Екатеринбурга в качестве межрегионального инновационно ориентированного промышленно-финансового центра. Согласно документу, отдельное внимание городские власти уделят формированию комфортной и экологически благополучной среды.

Предполагается, что достижение показателей и своевременное выявление этапов "дорожной карты" будет обеспечиваться реализацией профильных муниципальных программ. Как уточнили в мэрии, контроль за исполнением распоряжения Орлов оставил за собой.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга намеревается изменить структуру администрации города. В скором времени названия должностей заместителей главы будут значительно сокращены.