Не прошло и двух лет. Возбуждено уголовное дело за организацию массовых "скверных" беспорядков?

СКР по Свердловской области возбудил первое за последние несколько лет уголовное дело об организации массовых беспорядков по ч.1 ст. 212 УК РФ, оно, вероятно, связано с протестами в сквере у Театра драмы в 2019 г. О факте возбуждения такого дела сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на официальный ответ ИЦ МВД.

На данный момент неизвестно, имеет ли дело отношение к конкретным фигурантам. Но зато выяснилось, что дело было возбуждено еще в 2020 г. Ч.1 ст. 212 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет. Известно также о возбуждении в 2020 г. еще четырех уголовных дел по данной статье, но по другой части. Так, по ч.3 ст. 212 местный житель уже получил судебный штраф.

"Учитывая, что все другие уголовные дела по этой статье (по частям 2 и 3) возбуждены по событиям в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, то и "организация беспорядков" - скорее всего именно за события почти двухлетней давности", - пишет издание.

В региональном управлении СКР Накануне.RU заявили, что не комментируют данную информацию.

Напомним, что в ноябре 2020 г. во Владивостоке задержали екатеринбуржца Ивана Ноговицына, обвиняемого в участии и призывах к массовым беспорядкам в сквере у Театра драмы в мае 2019 г. Затем его перевезли в Читу, а потом обратно в уральскую столицу. Его направили на психолого-психиатрическую экспертизу.