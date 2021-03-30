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зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

В Башкирии за продажу зажигалок детям введут штрафы до 70 тысяч рублей

Курултай Башкирии в первом чтении принял поправки в региональный КоАП, которые предусматривают штрафы в размере до 70 тыс. руб. за продажу несовершеннолетним зажигалок.

Запрет на продажу зажигалок республиканский парламент принял еще в прошлом году, но в Административном кодексе до сих пор не было прописано наказание за такой проступок.

Предполагается, что для физлиц штраф составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц – 20-25 тыс. руб., для юридических лиц – 30-40 тыс. руб. В случае повторного нарушения закона граждане получат штраф 4-5 тыс. руб., должностные лица – 30-40 тыс. руб., юрлица – 50-70 тыс. руб.

"Законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение ограничений в сфере розничной продажи сжиженного углеводородного газа, – заявил спикер парламента Константин Толкачев. – В сентябре прошлого года мы приняли закон, который запрещает продавать несовершеннолетним любые емкости со сжиженным газом, включая газовые зажигалки. Документ обеспечит механизм реализации данного закона".

Башкирские законодатели пытаются таким образом победить таксикоманию среди молодежи.

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В Башкирии за продажу зажигалок детям введут штрафы до 70 тысяч рублей

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Теги: башкирия, зажигалки, дети, таксикомания



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