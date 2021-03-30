Свердловчанин отсудил у бывшего работодателя 700 тысяч за полученные травмы, приведшие к инвалидности

Житель Ревды Сергей Ш. отсудил у бывшего работодателя 700 тыс. руб. за тяжелые травмы, полученные на производстве. Вследствие несчастного случая мужчине установлена II группы инвалидности и утрата профессиональной трудоспособности в размере 70%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Сергей Ш. устроился в ООО "Госткабель" в конце августа 2019 г. Уже через неделю, находясь в ночной смене, при перемотке кабеля работник допустил, чтобы петля зацепила и обмотала его ногу, в результате чего Сергея притянуло кабелем и намотало на барабан. Коллеги пострадавшего отключили оборудование и вызвали "скорую помощь", которая отвезла мужчину в "Ревдинскую городскую больницу". А позже приказом работодателя в июле 2020 г. мужчина был уволен с предприятия в связи с нетрудоспособностью.



"В ходе расследования несчастного случая было установлено, что с работником на момент несчастного случая не был заключен в письменной форме трудовой договор, он не прошел вводный инструктаж, первичный инструктаж, стажировку на рабочем месте. На момент ЧП мужчина отработал в ООО "Госткабель" всего 5 смен, и у него не истек срок на обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Также был выявлен целый ряд нарушений со стороны работодателя, связанных с прохождением медосмотра работника, обеспечением его средствами индивидуальной защиты. Было установлено, что линия по перемотке бухт не оборудована блокировками, позволяющими полностью остановить оборудование при работе отдающего устройства. Работодатель признал несчастный случай, произошедший с Сергеем Ш., как связанный с производством, и составил акт формы Н-1. Также были установлены лица, допустившие нарушение требований охраны труда", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавший обратился в Ревдинский городской суд с просьбой взыскать с ООО "Госткабель" 1 млн руб. моральной компенсации. В иске также указано, что помимо физический страданий, качество жизни Сергея Ш. значительно снизилось после несчастного случая. Так он лишен возможности вести привычный образ жизни, находится в постоянном стрессе, испытывает бытовые неудобства, постоянно переживает за свое будущее.

В свою очередь ответчик не оспаривал аргументы пострадавшего, прося суд не удовлетворять требования истца. Однако уже в Свердловском областном суде, после решения суда первой инстанции о взыскании 700 тыс. руб., представитель предприятия заявил, что пострадавший сам нарушил требования охраны труда, в то время как ответчик добросовестно и активно участвовал в процессе лечения и восстановления Сергея Ш.

Так, услуги сиделок, транспортировка до реабилитационных центров, покупка лекарств, одежды, продуктов, ГСМ и так далее, обошлись ответчику в 342 тыс. 94 руб. По его мнению, таким образом истцу в добровольном порядке были компенсированы все нравственные и физические страдания.

Однако Свердловский областной суд решил иначе, отметив, что все вышеперечисленное не снимает с работодателя ответственность за необеспечение безопасных условий труда, и обязанности компенсировать причиненный работнику моральный вред за нарушение личных неимущественных прав.