Новый мэр Перми Алексей Дёмкин вступил в должность. Губернатор подарил ему очки виртуальной реальности

В Перми прошла инаугурация нового мэра Алексея Дёмкина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Церемония прошла быстро. Спикер гордумы Дмитрий Малютин огласил результаты конкурса, согласно которым, победил Дёмкин. После новый градоначальник принёс присягу. После этого ему вручили удостоверение, нагрудный знак мэра. Руководителя поздравил губернатор Дмитрий Махонин и подарил ему очки виртуальной реальности.

Напомним, конкурс состоялся 23 марта. Документы на конкурс, помимо Алексея Дёмкина и председателя совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" Эдуарда Хайруллина, подавали депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский, правозащитник Денис Галицкий, политолог Виталий Ковин, координатор пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, сотрудник "Почта-Банка" Евгений Рожков, бывший кандидат в главы Кунгура Андрей Золотарёв, руководитель центра организации спортивных мероприятий "Пермский марафон" Александра Гуляева и ряд других. Однако до финала были допущены только двое. Юристы выражали мнение, что назначение кандидата думой в принципе может оказаться незаконным. По их словам, работающие сейчас парламентарии после 18 марта лишились полномочий назначать мэра, поскольку до выборов нового созыва остаётся менее полугода.