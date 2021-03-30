Еще одного зампреда правительства Ставрополья заподозрили в коррупции

Вице-премьера правительства Ставропольского края Романа Петрашова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, чиновник задержан, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве.

По данным следствия, с 2013 по 2015 год он получил 130 млн рублей за помощь в заключении подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Деньги Петрашов получал лично или через свои подконтрольные конторы. У него дома и на рабочем месте идут обыски.

Это уже второй за несколько недель зампред правительства Ставрополья, задержанный за коррупцию. Ранее другого вице-премьера - Александра Золотарева - заподозрили в получении взяток при строительстве больниц. Задержали чиновника при попытке скрыться – в аэропорту.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона.