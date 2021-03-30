Правительство продлило соглашения по "заморозке" цен на сахар-песок и подсолнечное масло

Михаил Мишустин утвердил продление соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По первому продукту соглашения продляются до 1 июня этого года, по второму – до 1 октября.

"Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно", - говорится в сообщении правительства России.

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал первого апреля. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников признал, что если соглашения будут расторгнуты, это приведет к быстрому и высокому росту цен на указанные продукты и, по цепочке, подорожанию других продуктов. При этом в ЦБ, Минфине и Минэкономразвития не раз говорили, что подобные нерыночные меры должны быть очень краткосрочными. Тот же Решетников заявлял, когда подписывались первые соглашения, что этот срок (до 1 апреля) и эти меры – "максимум того, что мы можем себе позволить".

В правительстве напомнили, что решение принято в рамках поручений президента России. "В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова", - заметили в кабмине.