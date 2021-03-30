Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca получила название Vaxzevria

Шведско-британская фармкомпания AstraZeneca дала название своей вакцине от коронавируса. Ряд СМИ сообщает, что вакцина была переименована, но до сих пор она не носила зарегистрированного или общеупотребляемого названия. Теперь в ряде стран она называется Vaxzevria.

Раньше чаще всего его называли по бренду производителя. Новое название уже содержится в публикациях Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

В сообщении агентства медицинских продуктов Швеции говорится, что смена названия вакцины не несет за собой других изменений, но ее упаковка теперь может выглядеть иначе.

Ряд стран на протяжении последнего месяца приостанавливал или ограничивал вакцинацию препаратом Vaxzevria из-за сообщений о возможных побочных эффектах и сомнений в эффективности вакцины. Сама компания и европейские власти в области здравоохранения опровергали сообщения. Тем не менее, в значительном количестве стран ограничения продолжают действовать.