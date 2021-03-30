Число жертв взрыва газа в доме в Зеленодольске выросло до двух

Число погибших от взрыва в жилом доме в Зеленодольске увеличилось до двух человек.

Женщина, которая была в тяжелом состоянии, скончалась в больнице, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав республики.

В результате ЧП пять человек пострадали, двое умерли. По данным Mash, второй погибший - мужчина, в квартире которого произошел взрыв.

Сообщение о взрыве поступило спасателям 29 марта в 22:44. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Ведутся работы по разбору завалов.

Основной версией ЧП следователи считают утечку газа. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).