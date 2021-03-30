30 Марта 2021
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Экс-спикер Александровска считает, что ей специально помешали принять участие в конкурсе

Бывший спикер думы Александровска Марина Зимина прокомментировала в беседе с корреспондентом Накануне.RU свой недопуск к участию в конкурсе на должность главы Александровского муниципального округа.

С конкурса ее сняли за то, что Зимина не представила оригинал диплома.

"Меня не уведомили, когда будет комиссия. По моим данным, комиссия должна была состояться сегодня, в Перми, а состоялась вчера. Я вчера получила оригинал дубликата диплома об образовании. Свой диплом я потеряла, потому заказала дубликат. Я бы лично приехала на комиссию, чтобы подтвердить, что моя копия документа об образовании подтверждается оригиналом дубликата. Но меня не уведомили о дате конкурса. Я считаю, что специально", - заявила Марина Зимина.

На вопрос - будет ли она оспаривать отказ в допуске к участию в конкурсе экс-спикер думы ответила, что сперва проконсультируется с юристами.

По мнению коммуниста, депутата пермской гордумы Геннадия Сторожева, нет ничего удивительного в том, что Зимину не допустили к участию в конкурсе.

"Существующая власть является антикоммунистической. Естественно, власть будет предпринимать все усилия, для того, чтобы ставить палки в колеса коммунистам, препятствовать, всячески мешать. Вот это, собственно, произошло в случае с Александровском. Можно было ожидать, что получить большинство в представительном органе Александровска - это еще не вся победа. С чем мы сейчас и столкнулись. Надо запастись мужеством, энергией, чтобы продолжать свою борьбу", - сообщил депутат.

В конкурсе участвуют: исполняющий обязанности главы муниципального округа Владимир Белобаржевский, депутат думы округа Ольга Лаврова, бывший министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын, директор местной спортшколы Илья Караксин, железнодорожник Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин, специалист кизеловского дворца культуры Гульсина Тютина, руководитель МУП "Теплоэнергетика" Владимир Хомяков, директор УК "Алекс Уют" Константин Енин, сотрудники администрации Александровского района Сергей Пономарев и Александр Попов, председатель КСП муниципального округа Татьяна Пасынкова, завхоз александровской спортшколы Елена Баянова и безработная Татьяна Старцева.

Конкурс состоится 1 апреля. Претенденты представят комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

Напомним, что это уже не первая попытка выбрать главу муниципалитета. После очередного срыва конкурса в Александровске обострился политический конфликт: депутаты местной думы устроили "революцию" и сместили спикера. Причем заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.

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Экс-спикер Александровска считает, что ей специально помешали принять участие в конкурсе

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Теги: Марина Зимина, конкурс, Александровск



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