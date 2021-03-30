Песков оценил шансы полного запрета иностранных интернет-платформ

В Кремле выразили надежду, что до блокировки иностранных интернет-платформ в России не дойдет и будут найдены пути решения конфликта.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это".

"Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", - сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

По словам Пескова, "компании используют в качестве инструмента антироссийской деятельности". Но если компания скажет зарубежным коллегам, что "она не хочет заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать", проблем не будет, считает пресс-секретарь.

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (информация о суицидах, детское порно, способы приготовления наркотиков). После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.

Сейчас Роскомнадзор замедляет соцсеть в России на 100% мобильных устройств и на половине стационарных компьютеров. Ранее в ведомстве пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит всю запрещенную информацию.