30 Марта 2021
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аляска карта (2014) | Фото:

154 года назад Россия продала США Аляску

Ровно 154 года назад, 30 марта 1867 года, был подписан договор между Российской империей и США о продаже Аляски.

Аляска была открыта в 1732 году русской экспедицией под руководством Михаила Гвоздева и Ивана Федорова. С 1799 года осваивалась специально учрежденной монополией - Русско-американской компанией. Со временем расходы на освоение и удержание территории были сочтены слишком большими, и Москва решила продать ее. Вашингтон заплатил 7,2 млн долларов, или 11 млн царских рублей, за 1,5 млн кв. км. Тогда это были большие деньги. В 1803 году солнечная Луизиана, купленная у Франции, обошлась США почти по той же цене за квадратный километр.

Вскоре, когда на Аляске обнаружили золото и прочие ресурсы, слало ясно, что Россия многое потеряла, а США приобрели.

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154 года назад Россия продала США Аляску

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Теги: аляска, сша



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