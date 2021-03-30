Обсуждение референдума о возврате прямых выборов мэров омрачилось скандалом

Депутаты свердловского заксобрания отклонили идею о проведении в регионе референдума о прямых выборах мэров. Такой законопроект был внесен активистами движения "Народная инициатива". Как передает корреспондент Накануне.RU, против референдума проголосовали 35 депутатов, и только пять народных избранников проголосовали "за".

Между тем, обсуждение вопроса прошло со скандалом. Представителю инициативной группы Алексею Антонову не дали слово на заседании. Активист сильно возмутился этому факту.

Председатель комитета Законодательного собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин ответил молодому человеку, что ему уже давали слово ранее - на заседании комитета. "Мы вам там дали слово, не ограничивая регламентом. Тут все строго с регламентом. Затем у нас еще и состоялось дискуссия", - сказал "единоросс".

По словам народного избранника, профильный комитет выяснил, что предлагаемый вопрос не отвечает требованиям статьи 12 ФЗ "О выборах".

"Нас двадцать человек. Я не один! Спасибо тем, кто хотел выслушать", - крикнул Антонов и ушёл из зала.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что народ "заводят" такими вопросами.

"Рассматривали не сам вопрос, а соответствие проведения референдума законодательству России и Свердловской области. Мы не рассматриваем суть законопроекта сегодня. Очень печально, когда политические вопросы выносят в такую плоскость, когда граждан "заводят" такими вопросами. Мы рассматриваем в рамках законодательства, не нарушая его", - резюмировала председатель.