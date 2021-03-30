В Югре сняли ограничения на служебные командировки по России и за рубеж

В Ханты-Мансийском автономном округе сняли запрет на служебные командировки для бизнесменов и сотрудников НКО по России и за ее пределами. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова. Ранее ограничения были наложены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, что губернатор подписала постановление, согласно которому, самоизоляция старшего поколения с 1 апреля становится добровольной. Помимо изменения статуса самоизоляции старшего поколения, продлен до 30 апреля запрет работы детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей.

С 1 апреля спортивные сборные и клубы могут отправлять за пределы округа своих представителей. Рассматривается возможность снятия ограничений для выезда организованных групп (в том числе детей), направляемых на отдых, оздоровление, физкультурные и спортивные, культурно-массовые мероприятия.