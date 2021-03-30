Комитет по образованию СФ одобрил закон о просветительской деятельности, хотя уже начал отмечать "перегибы на местах"

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал сенаторам одобрить принятый ранее Госдумой законопроект о просветительской деятельности.

Сенаторов не остановило большое количество негативных отзывов, в том числе от авторитетных экспертов вроде президиума Российской академии наук. И это несмотря на то, что они сами же отмечают уже начавшиеся "перегибы на местах" (хотя закону еще далеко до вступления в силу!). Например, глава комитета Лилия Гумерова рассказала о поступающих "с мест" сообщениях: "от библиотек уже начали требовать, чтобы пресс-конференции и встречи согласовывали".

"В Совет Федерации поступало очень много обращений, от РАН, от Общественной палаты. 25 марта мы провели обсуждения, где были представлены все коллеги, которые обратились к нам. Все аргументы были выслушаны. Опасения наших ученых касались международной деятельности, уже заключенных договоров. Мы в процессе общения сняли уже многие-многие опасения. Но с учетом тех договоренностей мы полагаем необходимым дать поручение нашему комитету осуществлять мониторинг практики применения законопроекта", - сообщила Гумерова.

"Стали поступать обращения субъектов кто во что горазд. Уже от музейных сотрудников требуют согласовывать пресс-конференции", - пожаловалась председатель комитета и пообещала разработать для регионов и муниципалитетов методические рекомендации (которые, конечно же, не будут обязательными к исполнению).

Она добавила, что "надо выходить на отдельный большой закон о просветительской деятельности, были уже такие предложения". И отдельно погрозила пальцем "лжепросветителям": "Истинное просвещение должно получить зеленый свет, а лжепросветители ни в коем случае не должны добираться до школ, до детей наших".

Тут к обсуждению подключился член комитета Владимир Бекетов с удивительными фактами о стеснительных животных. Он описал своими словами содержание одного из выпусков передачи "Мужское – женское" на Первом канале, отметив, что "Гордон поднимает темы дна".

"Весна, конечно. Организмы юношей и девушек становятся активными. И вот показывают, как приходит психолог в школу и спрашивает, кто находится в отношениях. Поднимают руку двое. А потом она спрашивает: а кто хотел бы быть в отношениях? И уже все руки поднимают. И она начинает рассуждать, чтобы они не стеснялись. Двое эти, которые в отношениях, обнялись – их обходят все как столб. И еще две девушки обнялись. Это ненормально", - заявил сенатор.

Потом он переключился на детей-сирот. С одной стороны, он признает, что этим детям "не привили чувство семьи, ответственности за семью". С другой стороны – видит вред в психологических тренингах в школе: "Приходят в третьем и четвертом поколении выпускники детских домов. Им не привили чувство семьи, ответственности за семью. Любовь, которую прививали нам, размывается. Такие психологические тренинги не нужны в школах. Мы, наше поколение, не святые, конечно, были, но настолько это стеснялись, что не показывали это принародно. Есть в животном мире такие примеры, когда даже животные не покажут доброе отношение к противоположному полу".

Гумерова согласилась с Бекетовым и заявила, что "в прайм-тайм разбирать самое дно – это ненормально". "Это время надо посвятить хорошим, современным фильмам", - заключила она.

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