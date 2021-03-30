Закон о дистанте не будет рассматриваться до выборов в Госдуму - Гумерова

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что закон о дистанте не будет рассматриваться до выборов в Госдуму. Об этом сообщает институт Общественного уполномоченного по защите семьи (ОУЗС), который опубликовал официальный ответ Гумеровой.

В письме она посетовала, что законопроект о дистанте "был подвергнут потоку фейковых новостей, который продолжается и в настоящее время". В то время как позиция ее комитета остается неизменной - главным субъектом образовательной деятельности является учитель. Хотя легко заметить, что законопроект не о позиции комитета, а об узаконивании дистанта.

Также Гумерова добавила, что перенос законопроекта на более поздний срок недавно объявил и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

ОУЗС подчеркивает, что Гумеровой пришлось ответить официально после того как родители потребовали пригласить на официальные слушания не марионеточную "родительскую" организацию НРА, а подлинные родительские организации, защищающие права родителей и детей: ОУЗС, "Родительское всероссийское сопротивление", "Родителей Москвы", "Иван Чай", "Родительский отпор". Поэтому лоббисты закона просто отложили его, надеясь тихо и незаметно принять позже.

Напомним, вначале законопроект планировалось рассмотреть в ноябре, затем перенесли на декабрь, потом отложили. Потом его вроде бы собирались рассмотреть весной. Видимо, в итоге решено до выборов не будоражить общественность. При этом власти обещали не принимать его без общественного обсуждения, а общество в целом настроено негативно.