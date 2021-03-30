30 Марта 2021
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Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга намеревается изменить структуру администрации города

В скором времени названия должностей заместителей главы Екатеринбурга будут значительно сокращены. Такие видоизменения посчитал необходимыми сам Алексей Орлов, который и внес на рассмотрение в гордуму проект решения. Как говорится в пояснительной записке, изменения связаны с учетом фактического функционального содержания деятельности вышеуказанных органов.

Согласно документу, к должностям вице-мэра больше не будет приписываться отраслевая принадлежность. Более того, градоначальник имеет право только на одного первого заместителя, а количество вице-мэров сокращается до восьми.

Помимо этого, документом предусматривается замена комитета социальной и молодежной политики в администрации Екатеринбурга, на департамент, а также создание департамента организационного и документационного обеспечения.

Проект решения будет рассмотрен завтра на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы.

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Мэр Екатеринбурга намеревается изменить структуру администрации города

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Теги: Екатеринбург, мэр, Орлов, вице-мэр, заместитель, проект решения, администрация



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