В ГП сообщили о росте взяточничества в России с начала года

Количество коррупционных преступлений в России в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством. Об этом сообщила Генпрокуратура.

В сравнении с 2020 годом число преступлений коррупционной направленности увеличилось с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. Из них 3,5 тыс. — это факты взяточничества. По сравнению с январем-февралем 2020 года их количество возросло на 21,1%.

В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. рублей, передает Regnum.

Ранее в ГП выяснили, что Москва стала лидером среди российских регионов по количеству выявленных случаев взяточничества в 2020 году. На втором месте оказался Татарстан, третье место у Ставрополья, четвертое место у Подмосковья, замыкает топ-5 Башкирия. Также в списке лидеров оказались Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.