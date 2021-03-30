В пандемию уральцы стали намного чаще брать микрозаймы

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, микрофинансовые организации Уральского федерального округа, Пермского края, Башкортостана и Оренбургской области выдали займы на миллиарды рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.

По ее данным, всего было выдано почти 13 млрд рублей. Это практически столько же, сколько в 2019 году.

"На 70% произошел рост выдачи микрозаймов в Курганской области. В Свердловской области - рост на 20% по сравнению с 2019 годом. А в республике Башкортостан произошло сокращение на 23%. Рост в Свердловской и Курганской областях произошел в связи с тем, что выдача микрозаймов увеличилась такими МФО, у которых в капитале есть государственное участие. Была определенная программа господдержки, и такие МФО нарастили выдачу микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", - рассказала Светлана Фурдуй.

Она уточнила, что в 2020 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили от МФО 6 млрд рублей - на 20% больше, чем в 2019 году.

"Сегмент займов "до зарплаты" сократился практически на 30%. Во-первых, микрофинансовые организации стали осторожнее выдавать займы физическим лицам. Серьезные изменения претерпели и скоринг-модели, по которым оценивается заемщик", - пояснила представитель Банка России.

При этом число региональных МФО в прошлом году сократилось на 20% - они ушли с рынка.

"Большинство ушло цивилизованным способом - либо они присоединились к более крупным МФО, либо решили самостоятельно уйти из реестра. Только пять организаций были исключены за неосуществление деятельности", - добавила Светлана Фурдуй.

Как сообщало Накануне.RU, в разгар пандемии коронавируса свердловчане стали меньше обращаться с жалобами на действия коллекторов.