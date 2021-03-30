В Прикамье оштрафовано "Пермэнерго" – жители полгода жили без электричества

ОАО "МРСК Урала" (Россети Урал) в лице "Пермэнерго" оштрафовано за то, что поздно установило электросчётчики, из-за чего жителям пришлось полгода ждать подключения домов к электроэнергии, об этом сообщили Накануне.RU в УФАС по Пермскому краю.

Как оказалось, энергоснабжающая компания незаконно нарушала сроки установки электросчетчиков, вынуждая потребителей полгода ожидать подачи электроэнергии. Управление нашло в действиях сетевой организации нарушения, ущемляющие интересы граждан, желавших подключить частные домовладения к энергосетям. Речь идет о тех случаях, где технические условия подключения объектов к энергосетям требовали от организации только установки прибора учёта электроэнергии. Остальные мероприятия для получения энергоресурса на объектах потребителей уже были проведены. При данном условии предельный срок подключения объекта потребителя к электросетям составляет не более четырёх месяцев. Однако компания установила срок подключения потребителей к электроснабжению в полгода, расценивая монтаж электросчетчика на опорах электропередач как реконструкцию существующих электросетевых объектов.

"Согласно Градостроительному кодексу РФ, монтаж оборудования по учёту электроэнергии на существующих электросетях не является реконструкцией. Это мероприятие не требует изменения основных параметров электроснабжения, прокладки новых линий или их выноса, изменения границ охранных зон, больших временных затрат, а сами электросетевые объекты по своим характеристикам остаются прежними. Недопустимо, когда сетевая организация называет реконструкцией установку прибора учета на опоре ЛЭП и заставляет потребителя полгода ждать подключения к электроснабжению", - сообщил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС Павел Литвинов.

Управление оценило такие действия компании как нарушение установленных федеральным Правительством Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств и оштрафовало её на 500 тыс. руб.

В пресс-службе "МРСК Урала" заявили: "С введением в 2020 году значительного количества изменений законодательства, в том числе, и по возложению обязанностей на ресурсоснабжающие компании по установке приборов учета, существовал ряд вопросов по выработке единых подходов к применению этих изменений. Речь идет и о тех вопросах, которые затрагивают тему отнесения установки приборов учёта к тем или иным видам мероприятий, так как данный вид работ включен в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, по ним проводятся установленные законодательством закупочные процедуры. Компания "Россети Урал" в настоящий момент уже приступила к пересмотру внутренних бизнес-процессов и продолжит работать над их усовершенствованием в плотном и конструктивном взаимодействии с контролирующими органами".