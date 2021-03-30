Валентин Катасонов: Климатическая повестка - это перераспределение мировых богатств

30 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Валентин Катасонов (2017) | Фото: wowavostok.livejournal.com

Валентин Катасонов: Климатическая повестка - это перераспределение мировых богатств

Климатическая повестка, ставшая частью глобальной политики, является предлогом для перераспределения мировых богатств. Об этом пишет экономист Валентин Катасонов на сайте "Фонда стратегической культуры".
Читайте также:

Он отмечает, что главная цель - это не борьба за экологию, а "зачистка значительной части промышленности на планете и подавляющей части компаний" с переходом оставшихся в руки глобальных корпораций. Еще в 1988 году в рамках ООН была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Одним из наиболее активных ее членов Отмар Эденхофер, главный экономист Потсдамского института исследований воздействия на климат, был одной из ключевых фигур, готовивших Парижское соглашение по климату 2015 года. В октябре 2010 года в интервью Neue Zürcher Zeitung он открыто признал:

"Нужно четко сказать, что мы де-факто перераспределяем мировое богатство с помощью климатической политики. Очевидно, владельцы угля и нефти не в восторге от этого. Де-факто это означает экспроприацию стран с природными ресурсами".

Поэтому Парижское соглашение 2015 года – это договор не по климату, а по перераспределению мирового богатства и план экспроприации стран, богатых запасами угля, нефти, природного газа, полагает Катасонов. Россия же по запасам газа находится на первом месте в мире, угля - на втором, нефти - на шестом. А по суммарному объему запасов всех видов ископаемых энергоресурсов, рассчитанному в тоннах условного топлива, Россия стоит на первом месте в мире. И именно Россия может понести наибольшие потери от Парижского соглашения. Для нашей страны наступают тяжелые времена.

Известный американский экономист Уильям Энгдаль на днях опубликовал статью "Великое обнуление наступило: следите за деньгами". Он пишет, что главным инструментом обнуления является ESG-инвестирование (ESG – это стандарты, которые должны определять экологические и прочие параметры объектов инвестирования). Компании, имеющие сильный "углеродный след", будут просто лишены инвестиций и приговорены к смерти. И в первую очередь будет перекрыт поток инвестиций в добычу ископаемого топлива. Так, Джо Байден уже подписал указ, который запрещает выдачу лицензий на добычу нефти и газа на федеральных землях. Власти США активно готовят документы, которые должны узаконить стандарты ESG с навязыванием их всему миру.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев говорил о том, что США будут продвигать свои интересы в мире и давить на страны через вопрос климата.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Валентин Катасонов: Климатическая повестка - это перераспределение мировых богатств

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сша, климат, нефть, газ, уголь, валентин катасонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети