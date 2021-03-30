Валентин Катасонов: Климатическая повестка - это перераспределение мировых богатств

Климатическая повестка, ставшая частью глобальной политики, является предлогом для перераспределения мировых богатств. Об этом пишет экономист Валентин Катасонов на сайте "Фонда стратегической культуры".

Он отмечает, что главная цель - это не борьба за экологию, а "зачистка значительной части промышленности на планете и подавляющей части компаний" с переходом оставшихся в руки глобальных корпораций. Еще в 1988 году в рамках ООН была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Одним из наиболее активных ее членов Отмар Эденхофер, главный экономист Потсдамского института исследований воздействия на климат, был одной из ключевых фигур, готовивших Парижское соглашение по климату 2015 года. В октябре 2010 года в интервью Neue Zürcher Zeitung он открыто признал:

"Нужно четко сказать, что мы де-факто перераспределяем мировое богатство с помощью климатической политики. Очевидно, владельцы угля и нефти не в восторге от этого. Де-факто это означает экспроприацию стран с природными ресурсами".

Поэтому Парижское соглашение 2015 года – это договор не по климату, а по перераспределению мирового богатства и план экспроприации стран, богатых запасами угля, нефти, природного газа, полагает Катасонов. Россия же по запасам газа находится на первом месте в мире, угля - на втором, нефти - на шестом. А по суммарному объему запасов всех видов ископаемых энергоресурсов, рассчитанному в тоннах условного топлива, Россия стоит на первом месте в мире. И именно Россия может понести наибольшие потери от Парижского соглашения. Для нашей страны наступают тяжелые времена.

Известный американский экономист Уильям Энгдаль на днях опубликовал статью "Великое обнуление наступило: следите за деньгами". Он пишет, что главным инструментом обнуления является ESG-инвестирование (ESG – это стандарты, которые должны определять экологические и прочие параметры объектов инвестирования). Компании, имеющие сильный "углеродный след", будут просто лишены инвестиций и приговорены к смерти. И в первую очередь будет перекрыт поток инвестиций в добычу ископаемого топлива. Так, Джо Байден уже подписал указ, который запрещает выдачу лицензий на добычу нефти и газа на федеральных землях. Власти США активно готовят документы, которые должны узаконить стандарты ESG с навязыванием их всему миру.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев говорил о том, что США будут продвигать свои интересы в мире и давить на страны через вопрос климата.