В МВД начали проверку после высказывания Соловьева о Гитлере и Навальном

УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере и Алексее Навальном, сообщает РБК.

Напомним, Соловьев сравнил оппозиционера фашистским лидером. "Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев в своей передаче.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору, чтобы оценить высказывание телеведущего на предмет реабилитации нацизма.

По данным издания, направлен запрос в ВГТРК на предоставление копии записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 февраля на телеканале "Россия 1". Копию записи эфира отправят в исследовательский центр ГБУ "МИЦ". Кроме того, материал планируется передать в управление СКР по САО Москвы.