Ямальские оленеводы получили снегоходы от "Транснефть – Сибирь"

Ямальские оленеводы получили в дар от "Транснефть – Сибирь" снегоходную технику. Церемония вручения ключей от двух снегоходов состоялась в рамках празднования Дня оленевода в Тазовском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

В мероприятии приняли участие начальник Уренгойского УМН Максим Белкин, глава Тазовского района Василий Паршаков, а также представители коренных малочисленных народов Севера.

"Транснефть – Сибирь" - наш надежный партнер уже много лет. Предприятие постоянно участвует в социально-экономическом развитии региона, оказывает поддержку в сохранении традиционного уклада коренных малочисленных народов, помогает реализовать экологические проекты. Такой пример сотрудничества искренне радует", - отметил Паршаков.

АО "Транснефть – Сибирь" регулярно оказывает поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера, живущим на территории Югры и Ямала, где проходят нефтепроводы акционерного общества. В том числе, ранее семьям оленеводов в рамках социальной поддержки и сохранения традиционного уклада жизни было выделено финансирование в размере 2 млн руб. на благоустройство стойбищ, закупку предметов быта и запчастей для снегоходов. Также оказана благотворительная помощь в приобретении комплекта солнечных батарей.

В рамках празднования национального праздника – Дня оленеводов – на реке Таз было развернуто несколько площадок, где прошли спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. В рамках слета оленеводов представители коренных малочисленных народов состязались в традиционных видах спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, перетягивание палки, гонки на оленьих упряжках, тройной национальный прыжок. Также для гостей были организованы дегустация блюд из оленины и рыбы, показ национальной зимней одежды, конкурс на лучшую оленью упряжку и гастрономический фестиваль.