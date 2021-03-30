30 Марта 2021
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слет оленеводов (2021) | Фото: Транснефть – Сибирь

Ямальские оленеводы получили снегоходы от "Транснефть – Сибирь"

Ямальские оленеводы получили в дар от "Транснефть – Сибирь" снегоходную технику. Церемония вручения ключей от двух снегоходов состоялась в рамках празднования Дня оленевода в Тазовском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

В мероприятии приняли участие начальник Уренгойского УМН Максим Белкин, глава Тазовского района Василий Паршаков, а также представители коренных малочисленных народов Севера.

слет оленеводов(2021)|Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" - наш надежный партнер уже много лет. Предприятие постоянно участвует в социально-экономическом развитии региона, оказывает поддержку в сохранении традиционного уклада коренных малочисленных народов, помогает реализовать экологические проекты. Такой пример сотрудничества искренне радует", -  отметил Паршаков.

слет оленеводов(2021)|Фото: Транснефть – Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" регулярно оказывает поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера, живущим на территории Югры и Ямала, где проходят нефтепроводы акционерного общества. В том числе, ранее семьям оленеводов в рамках социальной поддержки и сохранения традиционного уклада жизни было выделено финансирование в размере 2 млн руб. на благоустройство стойбищ, закупку предметов быта и запчастей для снегоходов. Также оказана благотворительная помощь в приобретении комплекта солнечных батарей.

слет оленеводов(2021)|Фото: Транснефть – Сибирь

слет оленеводов(2021)|Фото: Транснефть – Сибирь

В рамках празднования национального праздника – Дня оленеводов –  на реке Таз было развернуто несколько площадок, где прошли спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. В рамках слета оленеводов представители коренных малочисленных народов состязались в традиционных видах спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, перетягивание палки, гонки на оленьих упряжках, тройной национальный прыжок. Также для гостей были организованы дегустация блюд из оленины и рыбы, показ национальной зимней одежды, конкурс на лучшую оленью упряжку и гастрономический фестиваль.

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Ямальские оленеводы получили снегоходы от "Транснефть – Сибирь"

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Теги: слет оленеводов, Транснефть Сибирь, день оленеводов, снегоходы



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